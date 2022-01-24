Французский модельер Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет

Французский модельер Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет

Он был легендарным модельером, создававшим невероятные наряды, и одевал самых знаменитых и роскошных женщин во всем мире.

Французский модельер, фотограф, основатель Дома моды Mugler Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в соцсетях.

"Мы с глубоким прискорбием сообщаем вам о смерти г-на Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Пусть душа его покоится с миром", - говорится в тексте.

Как сообщил агентству France-Presse представитель кутюрье Жан-Батист Ружо, смерть модельера наступила вследствие естественных причин, поскольку много лет он болел СПИДом.

Тьерри Мюглер / Associated Press

Тьерри Мюглер / Associated Press

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