Французский модельер Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет

Он был легендарным модельером, создававшим невероятные наряды, и одевал самых знаменитых и роскошных женщин во всем мире.
Французский модельер, фотограф, основатель Дома моды Mugler Тьерри Мюглер умер в возрасте 73 лет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в соцсетях.
"Мы с глубоким прискорбием сообщаем вам о смерти г-на Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года. Пусть душа его покоится с миром", - говорится в тексте.
Как сообщил агентству France-Presse представитель кутюрье Жан-Батист Ружо, смерть модельера наступила вследствие естественных причин, поскольку много лет он болел СПИДом.
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