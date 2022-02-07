Французский шик: "девушка Бонда" Леа Сейду в маскулинном образе на красной дорожке

Образ звезды был простым, но стильным и идеально подходил к ее новой короткой стрижке.

"Девушка Бонда" - 36-летняя французская актриса Леа Сейду - выбрала для красной дорожки нестандартный образ - серый маскулинный брючный костюм. Наряд состоял из удлиненного двубортного блейзера и брюк со стрелками. Дополнили образ черный топ, туфли-лодочки и золотая цепочка на шее.

Леа Сейду / Getty Images

Звезда бондианы выбрала этот наряд для традиционного обеда, организованного номинантам премии "Сезар". Лауреаты будут объявлены на торжественной церемонии 25 февраля, а Леа в списке претендентов на "Лучшую женскую роль" за свою работу в картине "Суперзвезда".

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