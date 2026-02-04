ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
89
1 мин

Франко-конголезская певица в прозрачной юбке сверкнула кружевными стрингами

Артистка Theodora своим провокационным образом оказалась в центре внимания вечеринки.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Феодора

Феодора / © Getty Images

Франко-конголезская певица Theodora посетила афтепати церемонии вручения премии «Грэмми» от Universal Music Group, которое состоялось в Лос-Анджелесе.

Девушка привлекла внимание своим провокационным аутфитом. Звезда была одета в экстравагантный светлый полосатый жакет с рюшами, под которым не было бюстгальтера, и в белую кружевную юбку с пышным фатиновым низом, украшенным воланами в мелкий красный горошек. В этом наряде Theodora сверкала белыми кружевными стрингами.

Феодора / © Getty Images

Феодора / © Getty Images

У нее был яркий арт-макияж, прическа, украшенная большим белым бантом, и французский маникюр с декором. В ушах у певицы были большие серебряные серьги-люстры, в пупке — пирсинг, а на руках — широкий серебряный браслет и кольцо с камнями.

89
