Фрида Аасен вместе с мужем-миллионером устроили «беременную» фотосессию
Скоро супруги станут родителями впервые.
30-летняя норвежская модель Фрида Аасен находится на последних месяцах беременность — совсем скоро она впервые станет мамой. Отец ребенка — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара. Как и многие другие селебрити, модели с мужем решили запечатлеть важное событие в жизни и устроить традиционную «беременную» фотосессию.
Фрида позировала в джинсах и белой рубашке, надетой на голое тело, а Томми — джинсах и белой футболке.
Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.
