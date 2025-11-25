Фрида Аасен вместе с мужем-миллионером устроили «беременную» фотосессию

Фрида Аасен с мужем / © Instagram Фриды Аасен

30-летняя норвежская модель Фрида Аасен находится на последних месяцах беременность — совсем скоро она впервые станет мамой. Отец ребенка — миллионер и основатель судоходной империи Томми Чиабара. Как и многие другие селебрити, модели с мужем решили запечатлеть важное событие в жизни и устроить традиционную «беременную» фотосессию.

Фрида Аасен с мужем / © Instagram Фриды Аасен

Фрида позировала в джинсах и белой рубашке, надетой на голое тело, а Томми — джинсах и белой футболке.

Фрида Аасен с мужем / © Instagram Фриды Аасен

Фрида Аасен с мужем / © Instagram Фриды Аасен

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.

