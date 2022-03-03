"Fuck You, Путин": певица Мария Бурмака высказалась в эфире BBC Breakfast и теперь ее цитирует весь мир

Певица Мария Бурмака дала интервью на BBC Breakfast и рассказала о том, что происходит в Украине.

Мария рассказала ведущему Дэну Уокеру о текущей ситуации и о тех вопиющих преступлениях против украинского народа, которые совершает Путин. В эфире украинская артистка не сдержалась и сказала Владимиру Путину "Fuck You" во время телеинтервью в прямом эфире. Этот фрагмент можно увидеть тут.

Бурмака также рассказала, что из окна своей квартиры, которая находится в самом центре Киева, она пела гимн Украины.

"Гимн Украины очень важен для всех украинцев, а я музыкант, и я решила взять свой усилитель, открыть окно и спеть на районы. Мой дом стоит на одном из холмов, и этот гимн слышат все районы", - сказала Мария.

Мария также рассказала, что из своего окна она могла видеть, как российские войска бомбят мемориал жертвам Холокоста в Киеве.

"Я плачу и не хочу, чтобы кто-нибудь видел, что я плачу, потому что я должна быть сильной, но это фашизм. Я прошу весь мир помочь нам и поддержать нас, вы должны знать, какой здесь ужас", - говорит певица.

Мария остается в Киеве и говорит, что никуда не планирует уезжать из родного города. "Я сейчас остаюсь здесь, я хочу остаться здесь, многие люди уезжают из Украины, но... я не буду бежать из родного города, это мой дом, и я хочу быть здесь, в сердце Киева, и петь для своего народа, и, может быть, я снова буду петь из этого окна мой национальный гимн. Я хочу сказать Путину, ты убийца, ты агрессор, Украина никогда не была против России. Как говорят наши солдаты: "Да пошел ты".

Ведущий Дэн Уокер опубликовал пост в своем Твиттере. "Какое удовольствие поговорить с Марией Бурмакой в прямом эфире #BBCBReakfast из Киева этим утром. Мне пришлось извиниться за слова в конце, но это не значит, что вы не можете сопереживать и понимать глубину чувств, и я думаю, что 99% людей это понимают. Спасибо за все сообщения", - написал ведущий.

What a treat to talk to Maria Burmaka on #BBCBreakfast live from Kyiv this morning.



I had to apologise for the language at the end but that doesn’t mean you can’t empathise and understand the depth of feeling and I think 99% of people get that.



Thank you for all the messages. — Dan Walker (@mrdanwalker) March 2, 2022

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