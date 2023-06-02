Футболки цвета хаки и камуфляжные штаны: Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан во время всеукраинского тура

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан завершили весеннюю часть Всеукраинского благотворительного тура "Воля". С творческой командой за неделю они объездили 2 тысячи километров по Украине.

Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"7 концертов в разных областях, 7 аншлагов. Через неделю на благотворительных аукционах во время концертов мы собрали полмиллиона гривен, которые в полном объеме будут переданы нашим защитникам!

Мы не останавливаемся, впереди насыщенный июнь – Кропивницкий, Днепр, Кременчуг, Черкассы, Рим, Вена, Прага, Одесса и конечно – Киев! Вместе с Победой!" – написала певица под снимками в Instagram.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Во время концертов артистка продемонстрировала несколько эффектных образов в роскошных нарядах: платьях-вышиванках и патриотических сине-желтых луках.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Аутфиты Бужинской дополняли цветочные венки, элегантные аксессуары, нежный макияж и красивые прически.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Вышла Екатерина на сцену и в футболке цвета хаки, камуфляжных штанах и кепке. Грицкан был одет в футболку и брюки цвета хаки.

Михаил Грицкан и Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, во время концерта в Черновцах брат артистки Олег Ващук, который защищает Украину на передовой в составе 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", преподнес сестре сюрприз и появился на сцене. Артистка была приятно удивлена.

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