Галь Гадот посетила осенний бал и рассказала о страшном диагнозе из-за котрого чуть не умерла

Галь Гадот

Галь Гадот посетила осенний снежный бал Женской гильдии Cedars-Sinai, который состоялся в четверг в отеле в Беверли-Хиллз. Актриса, прославившаяся ролью Чудо-женщины, выбрала для мероприятия платье от Altuzarra из весенней коллекции 2026 года.

Но это был не совсем белый наряд, ведь на самом деле платье больше казалось нежно-пепельно-сиреневого цвета, который отлично гармонировал с ее атласными туфлями. Также гладкий силуэт наряда, который подчеркивал фигуру, был украшен декором — небольшими серебристыми кольцами.

Галь Гадот

Израильская актриса дополнила образ ярко-красной помадой и маникюром, а также сделала лаконичную укладку с распущенными волосами.

На мероприятии Галь Гадот была удостоена награды «Икона Голливуда». Со сцены она поблагодарила врачей, медсестер и санитаров больницы, которые спасли жизнь ей и ее маленькой дочери Ори.

«В прошлом году моя жизнь сделала неожиданный поворот», — сказала Гадот. «Я была на восьмом месяце беременности, совмещая семью, работу и все остальное, когда у меня началась такая головная боль, что мир замирает на три недели».

«Ещё до того, как мы вернулись домой, зазвонил телефон, и врач сказал: „Вам нужно немедленно приехать в больницу. Это серьезно. У вас огромный тромб в мозге“», — вспоминала Гадот о диагнозе церебрального венозного тромбоза.

«С того момента я просто ничего не понимала. Английский был просто на нуле. Мой муж разговаривал с разными врачами, а я думала только об одном: умру ли я? Неужели это то самое чувство перед смертью? Смогут ли они меня спасти?… С ребенком все будет в порядке?»

Через три часа врачи приняли Ори. «На следующее утро, пока мой муж держал нашего крошечного новорожденного, мои замечательные врачи провели операцию, которая спасла мне жизнь. А когда я проснулась, то поняла, что мне подарили два дара: один — на моих руках, Ори, и один — в моем сердце, второй шанс», — сказала Гадот. «Cedars-Sinai, вы дали мне этот шанс».