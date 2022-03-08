Гангстерский сериал "МакМафия" не продолжили на второй сезон из-за вторжения России в Украину

Гангстерский сериал "МакМафия" не продолжили на второй сезон из-за вторжения России в Украину

Британский телевизионный сериал "МакМафия", который являлся совместным производством телекомпаний BBC и AMC, больше не будет выходить в эфир.

Несмотря на то, что рейтинг этого шоу на IMDb - 7.7, телекомпании решили отказаться от его производства. Дело в том, что сюжет сериала рассказывает о русской мафии и также в нем снялись российские актеры Мария Шукшина и Алексей Серебряков. Ранее производство было отложено из-за коронавируса, но из-за начатой Россией войны в Украине эту гангстерскую драму решили на телевидение не возвращать.

"Драма не прославляет насилие или коррупцию, на самом деле она пытается подчеркнуть ужасные последствия, последовавшие за распадом Советского Союза. Но учитывая, что речь идет об убийцах и олигархах, это все еще неуместное шоу в нынешних условиях", - сказал источник The Sun.

Напомним, ранее издание Variety сообщило, что Netflix приостанавливает работу в России в связи с событиями вокруг Украины. Сервис также отказался показывать 20 российских телеканалов.

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