Гарячая штучка: британская телеведущая в розовом мини-платье с откровенным декольте сходила на вечеринку

25-летняя Деми Джонс в коротком наряде блеснула сексуальным бюстом и стройными ногами.

Под прицел папарацци на улицах Лондона попала британская телеведущая Деми Джонс. Девушка шла на вечеринке BBC Radio 1 Big Weekend.

Деми выбрала для своего выхода пикантный лук. Она надела розовое кружевное мини-платье с желтыми акцентами. Наряд имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.

Деми Джонс / Фото: Getty Images

Свой лук красавица дополнила золотыми мюлями на шпильках и золотой сумочкой. Джонс уложила волосы в локоны, сделала макияж с пышными и длинными ресницами, одела в уши серьги-кольца, а на руки – браслеты и кольца.

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