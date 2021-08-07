Герцогиня Кембриджская поделилась красивым новым фото принцессы Шарлотты

Герцогиня прекрасный фотограф.

Герцогиня Кембриджа порадовала королевских поклонников, когда поделилась в Instagram новым снимком 6-летней принцессы Шарлотты. Фото были сделаны в Норфолке во время их семейной прогулки.

На снимке Шарлотта, одета в голубую футболку и розовые шорты, бережно держит руками красивую бабочку. Снимком герцогиня поделилась, чтобы поддержать новую инициативу Big Butterfly Count, проходящую по всей Великобритании.

"Butterfly Conservation побуждают нас всех считать этих невероятных существ, потому что они не только прекрасны, но и чрезвычайно важны. Бабочки - жизненно важные части экосистемы как опылители и компоненты пищевой цепи", - говорится под фото.

Ранее герцогиня Кембриджская поделилась приятной для нее новостью на их официальной с Уильямом странице в Instagram. Несколько фотопортретов, которые она сделала в 2020 году, были включены в новую фотовыставку Имперского военного музея. Это портреты людей, переживших Холокост - Стивена Фрэнка и Ивонн Бернстайн, которых герцогиня сфотографировала в рамках проекта 2020 года, посвященного 75-летию освобождения Освенцима.

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