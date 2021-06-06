Знакомьтесь, Лилибет Диана: как Меган и Гарри утерли нос королевской семье

39-летняя супруга принца Гарри родила ему еще одного наследника, а точнее, наследницу. В пятницу, 4 июня 2021 года, у пары родилась дочь.

Меган и Гарри объявили о второй беременности 14 февраля 2021 года и выбрали для этого не просто День всех влюбленных. В этот день, 14 февраля 1984 года, о своей второй беременности публично объявила мама Гарри – принцесса Диана Уэльская. Вероятно, пара посчитала, что это будет красивым жестом объявить радостную новость именно в такой знаковый для принца Гарри день.

Позже в интервью Опре Уинфри, которое вышло 7 марта, пара рассекретила, что у них родится дочка. "Родить сначала мальчика, потом девочку - о чем еще можно мечтать? Я почувствовал большую благодарность, когда об этом узнал. Иметь одного ребенка или двух - все замечательно, но иметь и мальчика, и девочку... Теперь у нас будет своя большая семья, нас станет четверо", - сказал тогда принц Гарри в интервью.

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Дочь пары родилась не дома, как предполагали журналисты, а в больнице Санта-Барбара Коттедж 4 июня, в 11:40 утра. Вес ребенка - 3500 г. Мама и ребенок уже дома и чувствуют себя хорошо.

Сегодня обнародовали и имя девочки, ее назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор, и названа она в честь своей прабабушки королевы Елизаветы II (ее семейное прозвище Лилибет) и бабушки - принцессы Дианы.

Интересный факт: принцессу Елизавету первой Лилибет начала называть ее младшая сестра принцесса Маргарет, которая попросту не выговаривала слово Элизабет. Эта сокращенная версия имени прижилась, и именно так до последнего дня своей жизни звал королеву Елизавету II ее покойный супруг принц Филипп. Меган и Гарри, определенно, сделали огромный реверанс в адрес Ее Величества и подчеркнули тем самым, что безгранично уважают королеву Елизавету II даже несмотря на то, что со многими членами семьи сейчас в не лучших отношениях.

Напомним, в апреле, когда принц Гарри полетел на похороны дедушки принца Филиппа, Меган Маркл не составила ему компанию. По рекомендации врача она осталась в Лос-Анджелесе. Писали, что герцог очень переживал за беременную жену, которая осталась дома с сыном Арчи и каждый день был с ней на связи. Причины его тревоги были небезосновательны. Летом 2020 года герцогиня Сассекская публично рассказала о пережившем выкидыше. К счастью, после него ей удалось достаточно быстро забеременеть снова, и вот пара приветствует своего второго ребенка. У Лилибет не будет титула принцессы, как и у ее старшего брата Арчи нет титула принца. Однако в линии наследования престола она занимает теперь восьмое место.

Меган и Гарри опубликовали заявление, в котором сказали: "4 июня мы были благословлены появлением на свет нашей дочери Лили. Это больше, чем мы когда-либо могли себе представить, и мы благодарны за любовь и молитвы, которые получили со всего мира. Спасибо за вашу неизменную доброту и поддержку в это особенное время для нашей семьи", - пишет Hello!.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Читайте также: От Елизаветы II до Кейт Миддлтон и Меган Маркл: как рожали королевские особы

Королевские мамы с детьми (12 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку