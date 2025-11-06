ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
75
Время на прочтение
2 мин

Гид по осеннему стилю от Сидни Суини: актриса продемонстрировала пять трендовых образов

Американская красавица устроила настоящий показ мод в Нью-Йорке, где сейчас проводит время продвигая свои новые проэкты.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини неоднократно фотографировали папарацци в разных образах, которые она демонстрировала во время своих выходов на улицу. Каждый из образов актрисы — гид по осеннему стилю.

На интервью для развлекательной программы «Шоу Дрю Бэрримор» Суини выбрала костюм от Markgong из весенней коллекции 2025 года. Наряд включал платье-карандаш и жакет, оба были украшены пуговицами. В руке она несла черную сумку с короткими ручками, а на глаза надела очки от Prada.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Затем девушку заметили в замшевом платье-рубашке Miu Miu эпохи 2000-х годов в шоколадно-коричневом цвете, которое она дополнила шоколадной сумкой Miu Miu и остроносыми сапогами.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Один из образов был нетипичным для Сидни — она появилась в джинсах-клеш, которые носила в сочетании с коричневой курткой и небольшой сумкой от Miu Miu. На ее глазах опять были очки от Prada, но в коричневом цвете.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Продемонстрировала Сидни и пальто с меховым воротом. Это было изделие от Ermanno Scervino из коллекции осень-зима 2025. Актриса сочетала этот осенний наряд с туфлями черного цвета от Jimmy Choo и стильной сумкой Burberry.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Один из образов, который удивил, сочетал в себе меховую жилетку скандального бренда Brunello Cucinelli, которую Сидни носила с блузой и укороченными брюками из вельветовой ткани. Также в тот день она дополнила лук коричневыми сапогами из текстурной кожи.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Образы актрисы Сидни Суини (18 фото)

Сидни Суини_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
75
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie