Гид по осеннему стилю от Сидни Суини: актриса продемонстрировала пять трендовых образов

Сидни Суини / © Getty Images

Реклама

Сидни Суини неоднократно фотографировали папарацци в разных образах, которые она демонстрировала во время своих выходов на улицу. Каждый из образов актрисы — гид по осеннему стилю.

На интервью для развлекательной программы «Шоу Дрю Бэрримор» Суини выбрала костюм от Markgong из весенней коллекции 2025 года. Наряд включал платье-карандаш и жакет, оба были украшены пуговицами. В руке она несла черную сумку с короткими ручками, а на глаза надела очки от Prada.

Сидни Суини / © Getty Images

Затем девушку заметили в замшевом платье-рубашке Miu Miu эпохи 2000-х годов в шоколадно-коричневом цвете, которое она дополнила шоколадной сумкой Miu Miu и остроносыми сапогами.

Реклама

Сидни Суини / © Getty Images

Один из образов был нетипичным для Сидни — она появилась в джинсах-клеш, которые носила в сочетании с коричневой курткой и небольшой сумкой от Miu Miu. На ее глазах опять были очки от Prada, но в коричневом цвете.

Сидни Суини / © Getty Images

Продемонстрировала Сидни и пальто с меховым воротом. Это было изделие от Ermanno Scervino из коллекции осень-зима 2025. Актриса сочетала этот осенний наряд с туфлями черного цвета от Jimmy Choo и стильной сумкой Burberry.

Сидни Суини / © Getty Images

Один из образов, который удивил, сочетал в себе меховую жилетку скандального бренда Brunello Cucinelli, которую Сидни носила с блузой и укороченными брюками из вельветовой ткани. Также в тот день она дополнила лук коричневыми сапогами из текстурной кожи.

Сидни Суини / © Getty Images