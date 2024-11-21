Гламурная блондинка: американская певица в платье с пайетками от Dolce & Gabbana сияла на церемонии

Американская певица Келси Баллерини посетила ежегодную церемонию вручения наград CMA, которая прошла на Bridgestone Arena в Нашвилле, штат Теннесси.

На красной дорожке звезда сияла в гламурном аутфите. На ней было длинное платье от бренда Dolce & Gabbana, расшитое пайетками цвета металлик. Наряд имел глубокие вырезы по бокам.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Лук Келси дополнила серебряными босоножками на шпильках. У нее была красивая длинная укладка с локонами, макияж с блестящими тенями на веках и глянцевым блеском на губах, молочный маникюр и педикюр оттенка гнилой вишни. На пальцах красовались кольца с камнями.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Напомним, Келси Баллерини на церемонии Time100 Next в Нью-Йорке позировала в черном приталенном платье от бренда Stella McCartney, которое имело пикантные вырезы и высокий разрез на юбке.

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