- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
Гламурная блондинка: Майка Монро в серебряном платье с пайетками сияла на открытии Каннского кинофестиваля
Звезда фильма "Воспоминания о нем" гламурным нарядом подчеркнула стройную фигуру.
Звезда романтической драмы «Воспоминания о нем” — Диллон Монро Бакли, более известная как Майка Монро, посетила церемонию открытия Каннского кинофестиваля и оказалась в центре внимания.
Блондинка вышла на красную дорожку в гламурном аутфите. На ней было серебряное платье по фигуре, полностью расшитое пайетками, от Ashi Studio. Наряд имел квадратный вырез и небольшой шлейф.
Майка собрала волосы в пучок, сделала макияж с коричневой помадой и розовыми румянами и нюдовый маникюр. Лук актриса завершила красивыми украшениями с бриллиантами.
Комментарии
Сортировать: