Гламурная блондинка: Пэрис Хилтон в розовом мини-платье сияла на предоскаровской вечеринке

Пэрис Хилтон обожает гламурные луки, которые ей очень идут. В одном из них она появилась на предоскаровской вечеринке в Лос-Анджелесе.

На блондинке было розовое обтягивающее мини-платье с кристаллами и длинными рукавами, которое идеально подчеркнуло ее подтянутую фигуру и стройные ноги.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Аутфит Пэрис дополнила розовыми атласными босоножками с каблуками-бокалами от бренда Amina Muaddi, а также розовой сумочкой в виде сердца с ее именем, выложенным стразами.

У Хилтон была ровная укладка, розовые очки на лице и кольцо с большим бриллиантом. В руке она держала ручку и с радостью раздавала всем желающим автографы.

К слову, церемония награждения премии "Оскар" состоится в ночь на 11 марта.

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