Гламурная брюнетка: Эшли Грэм в леопардовом платье появилась на улицах Нью-Йорка

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Эшли Грэм. Она была в хорошем настроении и встретила фотографов с сияющей улыбкой.

Знаменитость продемонстрировала гламурный образ в стиле mob wife – жена мафиози. На модели было обтягивающее платье миди с леопардовым принтом и длинными рукавами, которое прекрасно сидело на ее соблазнительной фигуре. Наряд Эшли скомбинировали с золотыми босоножками на шпильках.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Грэм сделала аккуратную укладку, макияж с помадой темно-карамельного оттенка, надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила серьгами-кольцами с камнями. Звезда завершила лук французскими маникюром и педикюром.

Напомним, Эшли Грэм в балетках Chanel и мини-юбки с рюшами сходила на спектакль на Бродвее.

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