Гламурная брюнетка: Эшли Грэм в леопардовом платье появилась на улицах Нью-Йорка

36-летняя модель plus-size выглядела прекрасно.
В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Эшли Грэм. Она была в хорошем настроении и встретила фотографов с сияющей улыбкой.
Знаменитость продемонстрировала гламурный образ в стиле mob wife – жена мафиози. На модели было обтягивающее платье миди с леопардовым принтом и длинными рукавами, которое прекрасно сидело на ее соблазнительной фигуре. Наряд Эшли скомбинировали с золотыми босоножками на шпильках.
Грэм сделала аккуратную укладку, макияж с помадой темно-карамельного оттенка, надела на лицо черные солнцезащитные очки, уши украсила серьгами-кольцами с камнями. Звезда завершила лук французскими маникюром и педикюром.
Напомним, Эшли Грэм в балетках Chanel и мини-юбки с рюшами сходила на спектакль на Бродвее.
Читайте также:
- В купальнике с пикантным декольте: модель plus-size Эшли Грэм отдыхает в Мексике
- В прозрачном трикотажном платье: Эшли Грэм снова сверкала на подиуме в Милане
- В платье с ноткой нулевых: plus-size модель Эшли Грэм позировала на светском мероприятии в Милане