Гламурная брюнетка: Эшли Грэм в леопардовом платье продемонстрировала похудевшую фигуру

Эшли Грэм посетила презентацию коллекции Rabanne H&M, которая прошла в Silencio в Париже.

Модель выбрала для своего аутфита обтягивающее платье миди с леопардовым принтом, которое имело драпировку и металлическое кольцо на животе с поясом-шлейфом. Наряд подчеркнул похудевшую фигуру Грэм.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Платье она дополнила черными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках.

Эшли сделала аккуратную укладку, макияж смоки-айс и завершила лук серьгами-кольцами и кольцом.

Напомним, Эшли Грэм в прозрачном трикотажном платье продефилировала на показе Dolce & Gabbana в Милане.

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