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Гламурная брюнетка: звезда реалити в леопардовом бикини позировала на фоне красивого пейзажа

Гламурная брюнетка: звезда реалити в леопардовом бикини позировала на фоне красивого пейзажа

Гламурная брюнетка: звезда реалити в леопардовом бикини позировала на фоне красивого пейзажа

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри в купальнике с анималистическим принтом позировала на отдыхе.

Британская телезвезда Хлоя Ферри наслаждается отдыхом на курорте. Оттуда она опубликовала интересные фотографии в Instagram.

Звезда реалити позировала на фоне красивого пейзажа в соблазнительном образе. На ней был гламурный леопардовый купальник с золотым кольцом на лифе, в котором ее фигура выглядела сексуально.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Аутфит Ферри дополнила ожерельем и браслетами с морской тематикой, золотыми часами, солнцезащитными очками и пирсингом в виде сердца в пупке.

"Какой вид", — подписала Хлоя фото.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, Хлоя Ферри без бюстгальтера похвасталась сексуальной грудью.

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