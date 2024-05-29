Гламурная брюнетка: звезда реалити в леопардовом бикини позировала на фоне красивого пейзажа

Хлоя Ферри в купальнике с анималистическим принтом позировала на отдыхе.

Британская телезвезда Хлоя Ферри наслаждается отдыхом на курорте. Оттуда она опубликовала интересные фотографии в Instagram.

Звезда реалити позировала на фоне красивого пейзажа в соблазнительном образе. На ней был гламурный леопардовый купальник с золотым кольцом на лифе, в котором ее фигура выглядела сексуально.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Аутфит Ферри дополнила ожерельем и браслетами с морской тематикой, золотыми часами, солнцезащитными очками и пирсингом в виде сердца в пупке.

"Какой вид", — подписала Хлоя фото.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, Хлоя Ферри без бюстгальтера похвасталась сексуальной грудью.

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