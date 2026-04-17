Гламурная Ева Лонгория в платье с пайетками и бахромой пришла на открытие галереи

Ева Лонгория / © Associated Press

Актриса Ева Лонгория стала одной из самых ярких звезд гала-вечера посвященного открытию галереи Дэвида Геффена в пределах Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — крупнейшего художественного музея на западном побережье США.

Она выбрала платье любимого дизайна и стиля — гламурный длинный наряд декорированный множеством пайеток, которые невероятно сияли. Ее платье было розово-фиолетового оттенка и имело приталенный силуэт, который идеально подчеркивал фигуру.

Ева Лонгория / © Associated Press

Отсутствие бретелек в январе подчеркнуло плечи Евы, а игривости и интересности наряду добавила бахрома на юбке, через которую также можно было рассмотреть туфли на платформе, которыми актриса дополнила этот образ.

Конечно Лонгория не смогла не добавить к вечернему ансамблю и драгоценности, поэтому остановила свой выбор на этот раз на бриллиантовом колье и серьгах, с грушевидными камнями.

Ева Лонгория / © Associated Press

Однако платье такого оттенка актриса выбирает не впервые. Напомним, что осенью прошлого года она также также посетила ежегодный гала-концерт Музея Академии кино в наряде от Elie Saab с прозрачными вставками и шлейфом, который украшали пайетки.

Ева Лонгория / © Associated Press