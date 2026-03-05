Гламурная и элегантная: 67-летняя Мишель Пфайффер в платье с жемчугом пришла на презентацию сериала

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Мишель Пфайффер сыграла в новом проекте — сериале «Мадисон», презентация которого состоялась в Лондоне. Актриса, которой сейчас 67 лет, привлекла внимание на мероприятии своим изысканный образом, ведь надела черное платье с длинными рукавами.

У наряда также были складки на груди, небольшой напуск и прямая юбка. Все платье украшали белые бусины-жемчужины, которые делали лук изысканным и оригинальным.

Мишель также дополнила платье классическими сатиновыми туфлями на каблуках, длинными серьгами с бусинами как на платье, а также каблуками с жемчугом.

Макияж и укладка у актрисы были лаконичными, как и тогда, когда она в изысканном костюме пришла на Неделю моды в Париже. Пфайффер посетила шоу Saint Laurent, на котором одной из звезд показа стала украинская модель Карина Мазяр.