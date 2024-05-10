Гламурная и красивая: Аманда Холден в золотом комбинезоне с пайетками продемонстрировала стройную фигуру

Папарацци сфотографировали Аманду Холден у ее работы Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне. Ведущая продемонстрировала гламурный образ, который она выбрала для объявления победителя Heart's Make Me A Millionaire.

На Аманде был комбинезон, расшитый золотыми пайетками, с бретельками-цепочками и брюками-клеш. На талии у нее был широкий пояс с пряжкой в цвет наряда. Знаменитость выглядела стройно и эффектно.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Холден сделала укладку с локонами, надела солнцезащитные очки, украсила уши блестящими серьгами, шею – золотыми деликатными цепочками, а руки – браслетами. Длинный молочный маникюр завершил лук радиоведущей.

Напомним, ранее Аманда Холден похвасталась луком в цветочном мини-платье с пикантным вырезом.

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