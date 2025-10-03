Гламурная и красивая: Кайли Дженнер в серебряном платье с бахромой сходила на показ мод

Кайли Дженнер / © Getty Images

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ одного из самых почитаемых и роскошных брендов фэшн-мира — Модного дома Schiaparelli, основанного Эльзой Скиапарелли. Креативный директор марки Дэниел Розберри презентовал публике коллекцию на сезон весна-лето 2026.

Среди гостей показа появилась бизнесвумер и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер / © Getty Images

28-летняя знаменитость пришла поддержать на показе свою старшую сестру — Кендалл — которая принимала участие в дефиле. Кайли надела гламурное серебряное платье на бретельках и с красивой бахромой.

Каждый шаг Кайли в этом платье сражал наповал, ведь платье невероятно сверкало. Дополнила этот образ девушка серебристыми мюлями, клатчем, укладкой в голливудском стиле, а также макияжем.

Кайли Дженнер / © Getty Images

Появляется на модном шоу этого бренда Дженнер уже не впервые. Она также посещала демонстрацию коллекций 2023-го и 2024 годов. Каждый подобранный ею наряд для этих мероприятий привлекал внимание. Например, на презентацию кутюрной коллекции она надела гламурный наряд с декольте и вуаль на лицо. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить ее наряд с огромной головой льва.