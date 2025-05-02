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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
9
Время на прочтение
1 мин

Гламурная и нарядная: Наташа Лионн на премьере второго сезона сериала "Покерфейс"

Американская актриса, прославившаяся благодаря роли в комедии «Американский пирог», посетила презентацию детективного сериала, в котором сыграла главную роль.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Наташа Лионн

Наташа Лионн / © Associated Press

Перед камерами 46-летняя Наташа Лионн позировала с ног до головы облачена в Valentino. Ее наряд был разработан модельером Алессандро Микеле, который теперь занимает пост креативного директора этого бренда.

Ее платье было пыльно-зеленого оттенка и полностью расшито бисером в узор сердечка, на талии его украшал большой шелковый бант, а также Наташа надела накидку, которая была выполнена из такой же ткани и также декорирована.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ее гламурный и нарядный образ дополнили очки на глазах, массивные украшения, бежевая сумка и туфли на высокой платформе.

Поддержать ее на мероприятии пришла давняя подруга — актриса Клеа Дюваль, которая тоже сыграла в одном из эпизодов сериала. Она появилась переде камерами в черном костюме. Известно, что также в одной из серий появится еще одна близкая подруга Наташи — Мелани Лински.

/ © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн / © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн_1 / © Associated Press

© Associated Press

Наташа Лионн_3 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
9
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