Гламурная и роскошная: Ким Кардашьян надела на рождественскую вечеринку винтажное платье известного бренда

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Реклама

Телезвезда прибыла на ежегодную рождественскую вечеринку своей семьи в винтажном наряде от культового бренда Thierry Mugler. Ее платье было впервые представлено в коллекции бренда в 1986 году.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Наряд выполнен из серебристой ткани и состоял из нескольких частей: корсетного топа и длинной юбки-русалки. Корсет и юбка были украшены пушистой отделкой черного цвета и с вкраплениями серебра.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Лук Кардашян дополнила массивными бриллиантовыми серьгами в ушах, браслетами-манжетами на запястьях и ярким макияжем. А вот волосы звезда уложила в нетипичную для себя высокую прическу украшенную косой.

Реклама

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян