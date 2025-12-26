- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 158
- Время на прочтение
- 1 мин
Гламурная и роскошная: Ким Кардашьян надела на рождественскую вечеринку винтажное платье известного бренда
Наряду, который она носила, было около 30 лет.
Телезвезда прибыла на ежегодную рождественскую вечеринку своей семьи в винтажном наряде от культового бренда Thierry Mugler. Ее платье было впервые представлено в коллекции бренда в 1986 году.
Наряд выполнен из серебристой ткани и состоял из нескольких частей: корсетного топа и длинной юбки-русалки. Корсет и юбка были украшены пушистой отделкой черного цвета и с вкраплениями серебра.
Лук Кардашян дополнила массивными бриллиантовыми серьгами в ушах, браслетами-манжетами на запястьях и ярким макияжем. А вот волосы звезда уложила в нетипичную для себя высокую прическу украшенную косой.