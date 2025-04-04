Гламурная и яркая: Кайли Миноуг появилась на красной дорожке в платье с прозрачными вставками

Кайли Миноуг / © Associated Press

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Австралийская суперзвезда Кайли Миноуг прибыла в Нью-Йорк, где пришла поддержать Джорджа Клуни во время премьеры мюзикла «Доброй ночи и удачи», в котором он сыграл.

Кайли Миноуг / © Associated Press

Певица появилась на красной дорожке в очень гламурном наряде черного цвета. Это эффектное платье было из коллекции Haute Couture весна-лето 2025 от бренда Tamara Ralph. Это было платье-бюстье с вырезами, а также большим цветком на талии, усыпанным стразами. Образ Кайли дополняла накидка с перьями бирюзового оттенка.

Кайли Миноуг / © Associated Press

Джордж Клуни, как главная звезда мероприятия, тоже вышел на красную дорожку, но без своей жены Амаль. Также заметно, что актер покрасил ради роли волосы из-за чего выглядел совершенно иначе.

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Джордж Клуни / © Associated Press

© Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images