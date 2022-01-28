Гламурная красотка: Ким Кардашьян в розовом бикини продемонстрировала сексуальное тело

41-летняя звезда реалити похвасталась сексуальной фигурой и декольте.

Ким Кардашьян нынешнюю неделю радует фолловеров горячими снимками в стильных купальниках с отдыха, который она проводит в теплых краях. Где именно красотка отдыхает, она не признается.

Вот и в сегодняшний вечер пятницы звезда реалити решила потешить своих подписчиков пикантными фото, на которых она предстала в гламурном образе.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким принимала солнечные ванны на шезлонге в гламурном розовом бикини на завязках. Она соблазнительно продемонстрировала свое сексуальное тело, измазанное маслом для безопасного загара.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

На лице у Кардашьян были массивные очки. Волосы она собрала в хвост. Выглядела Ким очень соблазнительно. Особенно привлекательно выглядел пышный бюст иконы стиля.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

В прошлый раз Ким продемонстрировала сексуальные формы в бикини цвета индиго.

Читайте также: