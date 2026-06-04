Гламурно и изящно: Дженнифер Лопес поразила платьем на премьере фильма в Лондоне

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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Дженнифер Лопес отказалась от «голого» наряда, который обожает носить во время премьер, в пользу креативного платья от бренда Richard Quinn. Платье звезды было из коллекции осень-зима 2026 и включало черный и розовый цвета.

Верх платья — гламурная водолазка полностью расшитая пайетками, а низ платья — свободная атласная юбка оттенка фуксии, спадающая на бедра элегантной драпировкой. На животе наряд украшал большой бант с брошью.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Также Дженнифер дополнила этот лук сумкой от бренда Tyler Ellis, массивными драгоценностями, макияжем и прической с собранными волосами.

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Позировала перед фотографами звезда с коллегой по фильму «Офисный роман» Бреттом Голдштейном.

Дженнифер Лопес с Бреттом Голдштейном / © Associated Press

Лопес в фильме играет влиятельного генерального директора, а Голдштейн — нового адвоката ее авиакомпании. Их тайный «Офисный роман» начинает развиваться, когда эти двое трудоголиков перестают играть по правилам и начинают следовать зову своего сердца.

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