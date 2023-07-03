Гламурно и очень розово: Марго Робби на презентации фильма о кукле Барби

У Марго Робби новый стилист Эндрю Мукамал и вместе они экспериментируют со стилем актрисы и активно используют в промокампании "Барби" винтажные вещи, а также очень много розового цвета.

Сейчас Марго и команда по фильму проводят время в Южной Корее, где состоялась премьера комедии. На публике 33-летняя звезда продемонстрировала несколько образов, которые практически в точности воссоздают некоторые популярные наряды куклы.

Первый образ, который Марго надела, - это костюм-тройка от бренда Moschino из коллекции весна-лето 2015, полностью расшитый камнями. Он состоял из мини-юбки, кроп-топа и укороченного жакета. Наряд актриса дополнила шляпой-таблеткой с бантом, сумкой в форме сердца и розовыми мюлями.

Марго Робби / Фото: Associated Press

На лице у актрисы был лаконичный макияж, а на руках маникюр с розовым французским маникюром.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Также актриса в компании режиссера Греты Гервиг и актрисы Америки Феррера вышла к фотографам. На Марго было очень гламурное платье от Versace с тонкими бретельками, усыпанным стразами бюстье в форме сердца и пышной фатиновой юбкой. Завершали образ все те же розовые мюли.

Марго Робби, Америка Ферра и Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Марго Робби, Америка Ферра и Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Презентация состоялась в день рождения Марго, поэтому она даже задула свечку на торте.

Марго Робби / Фото: Associated Press

И третий образ звезды тоже был от Versace. Это был костюм с юбкой-карандашом и жакетом в стиле бортпроводницы. Также в образе присутствовали шляпа с розовой лентой в горох, бело-розовые туфли и сумка на короткой ручке.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Гламура этому образу добавил большой игрушечный телефон в стразы.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Эндрю Мукамал показал в Instagram с каких образов кукол Барби скопировал наряды для актрисы.

Образы Барби / instagram.com/andrewmukamal

Образы Барби / instagram.com/andrewmukamal

Образы Барби / instagram.com/andrewmukamal

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