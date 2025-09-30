- Дата публикации
Гламурно и очень шикарно: Эмили Блант сияла перед фотографами в наряде красного цвета
Актриса выбрала для мероприятия роскошное платье, которое привлекало всеобщее внимание.
Эмили Блант продемонстрировала шикарный образ на мероприятии в Беверли-Хиллз, когда пришла на премьеру фильма «Непокоримый». 42-летняя актриса надела красное платье от которого перехватывало дух.
Наряд Блант был от Модного дома Elisabetta Franchi — обтягивающее длинное платье с американской проймой, которое полностью украшали красные пайетки и бисер.
Платье идеально подчеркивало ее фигуру, обтягивая каждый сантиметр тела, а также красиво сверкало в свете фотокамер и софитов.
Эмили дополнила гламурный вечерний лук не менее эффектными украшениями от De Beers — браслеты с бриллиантами и серьги. Волосы Блант были собраны в романтическую прическу-хвост с легкими и немного небрежными локонами.
Ранее актриса также продемонстрировала красивое платье на мероприятии, которео проводилось в честь презентации этой картины, но в Берлине. Эмили вышла на фотоколл в платье от бренда David Koma, которое включало два цвета — черный и бежевый.