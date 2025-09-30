ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Гламурно и очень шикарно: Эмили Блант сияла перед фотографами в наряде красного цвета

Актриса выбрала для мероприятия роскошное платье, которое привлекало всеобщее внимание.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Эмили Блант

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант продемонстрировала шикарный образ на мероприятии в Беверли-Хиллз, когда пришла на премьеру фильма «Непокоримый». 42-летняя актриса надела красное платье от которого перехватывало дух.

Наряд Блант был от Модного дома Elisabetta Franchi — обтягивающее длинное платье с американской проймой, которое полностью украшали красные пайетки и бисер.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Платье идеально подчеркивало ее фигуру, обтягивая каждый сантиметр тела, а также красиво сверкало в свете фотокамер и софитов.

Эмили дополнила гламурный вечерний лук не менее эффектными украшениями от De Beers — браслеты с бриллиантами и серьги. Волосы Блант были собраны в романтическую прическу-хвост с легкими и немного небрежными локонами.

Эмили Блант / © Associated Press

Эмили Блант / © Associated Press

Ранее актриса также продемонстрировала красивое платье на мероприятии, которео проводилось в честь презентации этой картины, но в Берлине. Эмили вышла на фотоколл в платье от бренда David Koma, которое включало два цвета — черный и бежевый.

