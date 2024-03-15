Гламурный выход: американская актриса в золотом платье похвасталась стройной фигурой

35-летняя актриса и комедиант выбрала для своего появления на красной дорожке гламурный наряд.

Эллисон Уильямс посетила 35-ю ежегодную церемонию вручения наград GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз.

На красной дорожке звезда появилась в золотом обтягивающем платье от бренда St. John, которое отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.

Эллисон Уильямс / Фото: Getty Images

Наряд имел глубокий овальный вырез, обрамленный золотой цепочкой.

Эллисон сделала волнистую укладку, макияж с бежевой помадой, уши украсила золотыми серьгами от Rainbow K, а пальцы – кольцами.

Читайте также: