Главная героиня фильма "Эгрегор" Елена Лавренюк призналась, чего она боится больше всего

По случаю выхода мистического триллера "Эгрегор" в украинский прокат мы поговорили с его главной героиней.

В украинский прокат вышел долгожданный мистический триллер "Эгрегор". Это украинская история о спасении мира от еще большей катастрофы. Съемки фильма происходили в Украине, Польше и США.

По этому случаю мы взяли блиц-интервью у главной героини фильма Елены Лавренюк.

Чем в жизни вы гордитесь больше всего?

Моими детьми – Зоей и Полиной. Они – самое большое мое достижение.

Елена Лавренюк

Какое из карьерных достижений считаете наиболее знаковым?

Я считаю, что снять сериал "Кофе с кардамоном" в наших реалиях и достойно представить его на Европейском рынке – это для меня был подвиг. Ведь в сериале я не только сыграла главную роль, но стала его продюсером.

Ваш самый большой страх

Сейчас понимаю, что самый большой страх – покинуть родной дом.

Что делает вас счастливым?

После 24 февраля самой счастливой меня сделает окончание войны.

Елена Лавренюк

Без чего не начинается ваш день?

Без кофе. Утренний ароматный кофе – мой обязательный утренний ритуал.

Любимые сутки дня

Утро. Но он у меня начинается в 11:00 и, если это можно назвать утром – то да.

Елена Лавренюк

Вы можете назвать себя счастливым человеком?

Все мои близкие – живые, здоровые и рядом. А это самое главное, что сейчас нужно, чтобы чувствовать себя счастливым.

Любимый жанр кино

Люблю мелодрамы.

Любимый фильм

Драматический фильм режиссера и сценариста Дэмьена Шазелля "Вавилон".

Елена Лавренюк

Какая музыка или трек поднимает настроение?

Последний год мне поднимают настроение треки певицы KOLA, а вот любимое – "Червона калина" в исполнении Андрея Хливнюка.

С кем из известных актеров хотели бы поработать?

С режиссером фильма "Вавилон" – Дамьеном Шазелем.

Елена Лавренюк

Что для вас значит успех?

Успех – это когда ты успокаиваешься и живешь в свое удовольствие.

Назовите 3 причины посмотреть фильм "Эгрегор"

Первая – это мистичность, ведь это один из самых первых украинских фильмов в жанре мистики.

Вторая – этот фильм носит характер наших дней. Каждый почувствует свой эгрегор, который непременно приведет нас к победе.

Третья – это настоящее, качественное украинское кино, которое гарантирую вызовет у вас эмоцию.

Елена Лавренюк

Елена Лавренюк

Напомним, в фильме "Эгрегор" рассказывается о нью-йоркском детективе, который после получения зашифрованного послания отправляется во Львов. Он еще не знает, что от него зависит судьба человечества. Лента наполнена сюжетными поворотами. Главной неожиданностью станет секрет жизни детектива.

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