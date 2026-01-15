Главная героиня нового сезона сериала "Бриджертоны" пришла на премьеру в Париже

Ерин Ха / © Associated Press

В Париже состоялась премьера четвертого сезона сериала «Бриджертоны» и на красную дорожку вышли звезды этого уже культового проекта Netflix. Однако помимо актеров, которые уже хорошо знакомы зрителям, также состоялся дебют 27-летней австралийки Ерин Ха, которая в новом сезоне стала главной героиней.

Девушка выбрала изысканное кастомное платье от Prada пошитое в оттенке Тиффани. Наряд был с длинным шлейфом, халтером и декорирован кристаллами.

Свой образ Ерин дополнила лаконичными прической и макияжем, а также украшениями от David Yurman. Этот образ создан стилистом Холли Уайт, которая попыталась совместить романтику и современный стиль с нотками блеска и сияния.

В четвертом сезоне сериала «Бриджертоны» Ха играет Софи, горничную, которая после посещения бала-маскарада завоевывает внимание и расположение Бенедикта Бриджертона, которого играет Люк Томпсон.