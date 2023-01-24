Главное, что выставила грудь: Талия Сторм пришла на VIP-мероприятие с облезлым маникюром

Талия Сторм посетила VIP-показ фильма "Крушение" в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне.

На красной дорожке знаменитость появилась в сексуальном аутфите. На ней был черный обтягивающий комбинезон с откровенным декольте, из которого едва не выпал ее пышный бюст.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Образ Сторм дополнила черными лакированными ботильонами на высокой платформе и каблуках и черной сумочкой. Звезда сделала себе укладку с локонами и насыщенный макияж с акцентом на глазах.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Уши она украсила элегантными длинными серьгами, а на руках были браслеты с бриллиантами и часы.

И все было бы идеально, если бы не маникюр Талии – он был неухоженным. Красный лак облез или, возможно, артистка его обгрызла. Вид ногтей просто шокирует и портит общее впечатление об образе Талии. Возможно, Сторм думала, что ее откровенное декольте отвлечет внимание от неаккуратного маникюра и никто не заметит облезлый лак. Но этого просто невозможно не заметить.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Талия Сторм / Фото: Getty Images

О фильме:

Пилоту Броуди Торрансу удается успешно посадить самолет, повредившийся в результате шторма на вражеской территории. Всем находившимся на борту грозит опасность, ведь пираты намерены захватить самолет и взять его пассажиров в заложники. Пока продолжаются поиски самолета, Броуди должен защитить своих пассажиров и ждать спасения.

Напомним, Сторм не единственная звезда, которая не любит ухаживать за ногтями. С неряшливым маникюром выходили в свет Аманда Сейфрид, кронпринцесса Виктория, пресс-секретарь Байдена, Кара Делевинь, а Сара Сампайо пришла на фэшн-шоу в открытой обуви и с отросшим педикюром.

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