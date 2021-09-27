Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако признался, когда у него свадьба с победительницей шоу

Об этом Михаил рассказала в пост-шоу.

Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако со своей возлюбленной – Анной Богдан – приняли участие в пост-шоу "Как выйти замуж".

Михаил Заливако и Анна Богдан/Скрин

Во время передачи ведущий Григорий Решетник спросил у пары, когда у них свадьба.

Миша ответил, обращаясь к Анне: "Помнишь мы говорили, что год, да?"

На это Богдан сказала: "Я думаю, что всему свое время. Пока мы наслаждаемся друг другом".

Михаил Заливако и Анна Богдан/Скрин

На пост-шоу Анна надела платье в бельевом стиле цвета фуксии и черные босоножки. А Михаил – белую рубашку, синие штаны и белые слипоны с синими цветами.

Михаил Заливако и Анна Богдан/Скрин

Ранее Заливако и Богдан показали снимки из их романтической фотосессии.

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