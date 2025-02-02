Главный герой "Холостяка-13" Александр Терен ответил на вопрос о его отношениях с избранницей Инной Белень

Подписчиков Александра Терена интересует, встречается ли он со своей избранницей из проекта.

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13" Александр Будько Терен ответил в Instagram Stories на вопросы фолловеров. Один из них было о его отношениях с избранницей на проекте Инной Белень. Подписчиков интересует, что между ними сейчас?

Александр ответил, что хочет держать свою личную жизнь в тайне. И когда придет время, он все расскажет.

Терен показал письмо, которое написал перед финальной церемонией на реалити-шоу. На нем был отрывок стиха Василия Симоненко:

"Все одно я люблю твої очі,

І волосся твоє сумне.

Хай досада чи гнів жевріє,

Хай до сліз я тебе озлю –

Ти для мене не тільки мрія,

Я живою тебе люблю".

На фото он написал: "Нашел фото моего письма, в котором я оставил строки стихотворения Симоненко. Письмо писал перед последней церемонии, которая была для меня волнующей.

Но ведь сейчас не проект? Поэтому на этом этапе хочу оставить личное без внимания на сколько это возможно. Мне этот период дается не просто и как только я его пройду – сразу с вами поделюсь", – заинтриговал Александр.

Напомним, недавний ответ победительницы "Холостяка-13" — Инны Белень — на вопросы подписчиков об Александре Терене взволновал поклонников пары. В Сети ходят слухи, что они разошлись.

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