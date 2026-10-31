Главный герой "Холостяка-15" Вячеслав Кравцов признался, в сколько лет он лишился девственности

Вячеслав Кравцов

Реклама

В третьем выпуске 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» его главный герой Вячеслав Кравцов поделился личной историей. Во время игры с участницами он признался, в каком возрасте лишился девственности.

Чтобы лучше познакомиться друг с другом, баскетболист предложил девушкам угадывать необычные факты. Каждая участница и сам Вячеслав написали на бумажках по одному факту о себе, а затем вместе пытались определить, кому он принадлежит.

Реклама

Вячеслав Кравцов

На одном из листочков было написано: «Потеря девственности в 21 год». Девушки не сразу догадались, что это признание самого Холостяка.

Реклама

Объясняя этот факт, Кравцов вспомнил девушку из параллельного класса, которая понравилась ему еще в школе. Они не встречались, однако он долгое время надеялся, что когда-нибудь они будут вместе.

«В школе мне понравилась девочка из параллельного класса. Я немного влюбился в нее. Я закончил школу. Так мы и не перекинулись ни словом. Даже не встречались. И в это же время я уехал из Одессы в Киев и начал тренироваться. С 15 до 21 года я всех отшивал и думал, что когда-нибудь представится случай, и мы будем вместе, будем жить вместе», — рассказал Вячеслав.

Когда участницы спросили, разлюбил ли он ее со временем, Кравцов с улыбкой ответил: «Повзрослел».

Одна из девушек заметила, что эта история показывает, что он очень верный мужчина. Вячеслав поддержал разговор шуткой:

Реклама

«Да. Даже девушке (верный — прим. ред.), которую я не знаю и с которой не встречался», — сказал он с улыбкой.

Напомним, что в третьем выпуске шоу «Холостяк» Вячеслав Кравцов попрощался сразу с тремя участницами.

Новости партнеров

Новости партнеров