Александр Скарсгард / © Associated Press

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Обычно мужские образы остаются незамеченными на красных дорожках, поскольку их черные смокинги и галстуки-бабочки просто теряются на фоне гламурных платьев, декольте и пышных юбок. Однако шведский актер Александр Скарсгард и его стилист Гарри Ламберт решили это исправить.

В день премьеры фильма «Финикийская схема» Александр появился на красной дорожке в черном костюме от Saint Laurent. Этот наряд стал самым обсуждаемым образом кинофестиваля, поскольку 48-летний актер сочетал идеальный двубортный пиджак с пуговицами, белую рубашку, черный галстук, брюки и оригинальные кожаные ботфорты в стиле сапог-рыбака. Массивная и грубая обувь делала лук дерзким.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Затем актер посетил премьеру фильма Орлы Республики. В этот раз его лук кардинально отличался, ведь Скарсгард носил светлую рубашку, полосатый серый пиджак и нежно-розовый галстук-бабочку. Но изюминкой лука стали его синие штаны расшитые пайетками.

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Александр Скарсгард / © Getty Images

Третий образ Александра Скарсгарда был более не формальным — актер появился на фотоколле в белой футболке с принтом и черных кожаных штанах от Loewe. Дерзости луку добавляли массивные ботинки.

Александр Скарсгард / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press