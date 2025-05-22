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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Главный модник Канн: шведский актер Александр Скарсгард произвел фурор нарядами

Актер и его стилист показали мастер-класс, как запомнится публике и не нарушить дресс-код.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Александр Скарсгард

Александр Скарсгард / © Associated Press

Обычно мужские образы остаются незамеченными на красных дорожках, поскольку их черные смокинги и галстуки-бабочки просто теряются на фоне гламурных платьев, декольте и пышных юбок. Однако шведский актер Александр Скарсгард и его стилист Гарри Ламберт решили это исправить.

В день премьеры фильма «Финикийская схема» Александр появился на красной дорожке в черном костюме от Saint Laurent. Этот наряд стал самым обсуждаемым образом кинофестиваля, поскольку 48-летний актер сочетал идеальный двубортный пиджак с пуговицами, белую рубашку, черный галстук, брюки и оригинальные кожаные ботфорты в стиле сапог-рыбака. Массивная и грубая обувь делала лук дерзким.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Затем актер посетил премьеру фильма Орлы Республики. В этот раз его лук кардинально отличался, ведь Скарсгард носил светлую рубашку, полосатый серый пиджак и нежно-розовый галстук-бабочку. Но изюминкой лука стали его синие штаны расшитые пайетками.

Александр Скарсгард / © Getty Images

Александр Скарсгард / © Getty Images

Третий образ Александра Скарсгарда был более не формальным — актер появился на фотоколле в белой футболке с принтом и черных кожаных штанах от Loewe. Дерзости луку добавляли массивные ботинки.

Александр Скарсгард / © Associated Press

Александр Скарсгард / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

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Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

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Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

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Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

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