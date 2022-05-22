Главный тренд сезона: розовую панаму, как у Kalush, теперь носят во всем мире (видео)

Главный тренд сезона: розовую панаму, как у Kalush, теперь носят во всем мире (видео)

Победная песня группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" стала вирусной. "Стефанию" поют и взрослые, и дети в разных уголках мира.

Благодаря своему триумфу Kalush положили начало тренду не только на имя Стефания, но и стали законодателями моды. Похоже, у Кати Осадчей появился серьезный конкурент. Потому что теперь Европа безумствует от розовых панам, которые являются неотъемлемой частью образа солиста группы Олега Псюка.

Kalush / Фото: Associated Press

Во время интервью в Турине он заметил свою панаму на одном из журналистов и не мог сдержать эмоций. Аксессуар, так полюбившийся зрителям, рэпер носит довольно давно. Началось все с того, что для съемок клипа "Не маринуй" Олег купил первую попавшуюся панаму на секондхенде. Ему так понравился этот головной убор, что Псюк буквально не снимал его. Так панама стала визитной карточкой Олега, а впоследствии и главным аксессуаром весны 2022 года.

Сначала розовые шляпы размели в родном городе исполнителей Калуше. Сейчас отбоя от заказов нет по всей стране. Да и за границей нашлось немало поклонников. Именно в розовой панаме в Великобританию возвращался обладатель второго места "Евровидения", певец Сэм Райдер.

Мастхев в этом сезоне успели примерить и наши знаменитости. Розовая панама уже есть у певицы Наталки Карпы и телеведущей Натальи Влащенко. А когда-то в таком аксессуаре был замечен нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Еще будучи актером "Квартала 95" он вместе со своей командой делал пародию на популярную когда-то группу "Грибы". Сейчас пользователи сети шутят, что тогда Зеленский бессознательно предсказал Украине победу на песенном конкурсе в 2022-м.

Kalush / Фото: Associated Press

Еще до старта "Евровидения" Kalush и сам выпустил лимитированную коллекцию таких панамок стоимостью 500 гривен. Теперь же головной убор именно розового цвета в свои коллекции добавляют и украинские дизайнеры.

В знак поддержки группы панамку, как у солиста Kalush в своих логотипах используют мобильные операторы, телеканалы, интернет ресурсы и рестораны. "Укрпочта" анонсировала выход марок с панамой. А "Укрзалізниця" на вокзалах начала включать песню в честь мамы Стефании.

Розовый флешмоб набирает обороты. Предсказываем, что скоро в Украине появится немало новорожденных Стефаний. А их родители вполне вероятно будут покупать в роддом шляпку, как у Kalush.

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