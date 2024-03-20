Глаза "выкалывают": Аманда Холден в зеленом платье блеснула сосками в Лондоне

Британская радиоведущая не изменяет своей любви – ходить на работу без бюстгальтера.

Аманда Холден – одна из самых известных британских звезд, которые не любят носить белье. Почти каждый день она демонстрирует на улицах Лондона пикантные луки без бюстгальтера. Нынешний выход не стал исключением.

Радиоведущая вышла из студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast, в ярком аутфите. На ней было зеленое обтягивающее платье А-силуэта с высокой горловиной и без рукавов, сквозь тонкую ткань которого были очень заметны соски, как говорится, – глаза "выкалывают".

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит Холден дополнила гламурными туфлями цвета металлик и стеганной сумкой в тон на цепочке.

Аманда распустила волосы, накрасила губы розовой помадой, надела на лицо черные очки, уши украсила лаконичными серьгами, а руки – золотыми браслетами и кольцом с бриллиантом.

Напомним, в прошлый раз Аманда Холден появилась на работе в стильном образе total black и тоже без бюстгальтера.

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