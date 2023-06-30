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Глаза "выкалывают": Талия Сторм в зеленом мини-платье продемонстрировала соски в Лондоне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
511
Время на прочтение
1 мин
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Глаза "выкалывают": Талия Сторм в зеленом мини-платье продемонстрировала соски в Лондоне

Талия Сторм / Фото: Getty Images

24-летняя британская певица не любит носить бюстгальтеры и обожает сверкать сосками.

Талия Сторм посетила состоявшуюся в Лондоне церемонию награждения премии Nordoff and Robbins O2 Silver Clef Awards 2023.

Для такого события звезда выбрала яркий лук с пикантным акцентом. На ней было зеленое мини-платье с драпировкой и откровенным декольте. Под нарядом, конечно же, отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь ткань виднелись ее соски, которые глаза "выкалывали".

Талия Сторм / © Getty Images
Талия Сторм / Фото: Getty Images

На плечи Сторм накинула зеленую кожанку с металлической фурнитурой, в руке она держала черно-белый клатч. Певица сделала укладку, макияж с акцентом на глазах и завершила аутфит украшениями.

Напомним, в этот же день Талия Сторм продемонстрировала еще один провокационный образ, в котором также блеснула сосками. На ней было короткое асимметричное платье ананасового цвета с откровенным вырезом в зоне декольте.

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