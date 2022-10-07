Год Карла: Джаред Лето снимет фильм о Лагерфельде, а Met Gala посвятит ему выставку

В последние годы байопики об известных личностях стали очень популярными среди зрителей, вероятно, поэтому Джаред Лето также решил, что хочет сыграть какую-то культовую звезду. Согласно изданию WWD, 50-летний актер появится на экране в роли знаменитого модельера Карла Лагерфельда.

Также известно, что Джаред еще и выступит продюсером грядущей картины, но, вот только когда начнутся съемки, где и какой период жизни Лагерфельда охватят, неизвестно. В настоящее время продюсеры ведут переговоры с кинематографистами.

Лето будет сотрудничать с тремя самыми доверенными лицами Лагерфельда, которые станут его партнерами в качестве исполнительных продюсеров предстоящего фильма. Это Пьер Паоло Риги, генеральный директор Дома Karl Lagerfeld с 2011 года; Кэролайн Лебар, старший вице-президент по имиджу и коммуникациям в Karl Lagerfeld, которая в течение 35 лет была рядом с дизайнером, консультируя по вопросам прессы, и Себастьен Жондо, проработавший два десятилетия личным помощником и телохранителем дизайнера.

Карл Лагерфельд / Фото: Associated Press

"Моя роль — изобразить его на экране как можно честнее, — сказал Лето о Лагерфельде. — Что касается знаменитостей, то большинство людей не видят того, что находится под поверхностью. Они видят одну или две грани личности, представленные через призму публики. Карл был человеком. У всех нас есть красота внутри, и у всех нас есть недостатки. У нас есть маски, а затем у нас есть моменты, когда мы раскрываем маску. Мне всегда интересно посмотреть, что скрывается за маской", - добавил актер.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Что интересно, информация о фильме Лето появилась вскоре после того, как Met Gala объявили, что тема бала в 2023 году будет посвящена дизайнеру и звучит она так: "Карл Лагерфельд: линия красоты". Также этой теме будет посвящена и выставка в Метрополитен-музее, вероятно, на ней будет представлено наследие знаменитого дизайнера, который скончался в 2019 году.

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