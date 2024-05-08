Голая и красивая: Рита Ора в прозрачном комбинезоне и без белья пришла на мероприятие

33-летняя артистка выбрала для своего появления на Met Gala провокационный наряд.

Благотворительный Бал Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее прошел, а его поклонники продолжают рассматривать и обсуждать интересные образы звезд.

Тайка Вайтети и Рита Ора / Фото: Associated Press

Один из самых провокационных образов продемонстрировала Рита Ора. Она предстала перед присутствующими в прозрачном комбинезоне, который создавал голый эффект. Под ним на звезде отсутствовало белье.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Сверху Ора надела длинную разноцветную накидку с бахромой из бисера и бусинами от бренда Marni, которая прикрывала ее пикантные места спереди и сзади.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Рита с разных ракурсов демонстрировала свою стройную и сексуальную фигуру.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Рита Ора / Фото: Associated Press

Аутфит певица дополнила бежевыми босоножками на каблуках, прической с мокрым эффектом, макияжем смоки-айс, молочным маникюром с декором. На руках у нее были кольца из белого и желтого золота от Buccellati, украшенные изумрудами, бриллиантами, сапфирами и рубинами.

Рита Ора / Фото: Associated Press

На ивент артистка пришла в сопровождении своего мужа Тайки Вайтити, который предстал в стильном кожаном луке трендового шоколадного оттенка тоже от бренда Marni. На нем был пиджак, рубашка с галстуком, бриллиантовое ожерелье, брюки и туфли.

Тайка Вайтети и Рита Ора / Фото: Associated Press

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