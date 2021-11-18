Голая и нежная: участница "Холостяка-11" снялась в откровенной фотосессии

Джессика Чеги не боится сниматься в фотосетах без одежды.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги – снялась в новой пикантной фотосессии авторства Agapova Albina.
В Instagram девушка показала, что из этого вышло. Джесс предстала перед объективом обнаженной, прикрывая бюст руками и волосами.
Ее образ дополнила прическа с локонами, макияж в коричневых оттенках и яркий маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами.
Чеги чувственно позировала перед камерой. Она была нежной, женственной и загадочной.
А другая участница шоу "Холостяк-11" – Розали Номбре – показала фотосет, в котором она позировала в сексуальном белье.
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