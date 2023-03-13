Голая по пояс: трансгендерная актриса пришла на послеоскаровскую вечеринку с пером на груди

Американская актриса, модель и ЛГБТ-активистка – Хантер Шафер – произвела фурор своим откровенным образом от бренда Ann Demeulemeester на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Она предстала обнаженной до пояса. Из одежды на ней была белая атласная юбка с небольшим шлейфом. А вот пышную грудь она прикрыла декоративным белым пером с завязками.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Хантер похвасталась не только сексуальным бюстом, но и плоским животом и стройной фигурой.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Длинные волосы Шафер накрутила в локоны, которые спадали на спину и ягодицы, сделала лаконичный макияж и завершила аутфит нарощенными прозрачными ногтями и кручеными металлическими кольцами.

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

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