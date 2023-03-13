Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Голая по пояс: трансгендерная актриса пришла на послеоскаровскую вечеринку с пером на груди

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1978
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Голая по пояс: трансгендерная актриса пришла на послеоскаровскую вечеринку с пером на груди

Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Звезда сериала "Эйфория" продемонстрировала на пати самый откровенный образ.

Американская актриса, модель и ЛГБТ-активистка – Хантер Шафер – произвела фурор своим откровенным образом от бренда Ann Demeulemeester на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Хантер Шафер / © Associated Press
Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Она предстала обнаженной до пояса. Из одежды на ней была белая атласная юбка с небольшим шлейфом. А вот пышную грудь она прикрыла декоративным белым пером с завязками.

Хантер Шафер / © Associated Press
Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Хантер похвасталась не только сексуальным бюстом, но и плоским животом и стройной фигурой.

Хантер Шафер / © Associated Press
Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Длинные волосы Шафер накрутила в локоны, которые спадали на спину и ягодицы, сделала лаконичный макияж и завершила аутфит нарощенными прозрачными ногтями и кручеными металлическими кольцами.

Хантер Шафер / © Associated Press
Хантер Шафер / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1978
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация