Голди Хоун призвала помогать украинцам

Голливудская звезда поддержала Украину.

Американская актриса, лауреат премии "Оскар" – Голди Хоун – присоединилась к звездам со всего мира, которые поддерживают Украину после нападения России и призывают помогать финансово украинцам.

"Семьи в Украине находятся в серьезной опасности физического вреда и переживают серьезные эмоциональные потрясения, а также массового покидают места жительства. У меня разбивается сердце, когда я слышу, что беременные женщины в Украине вынуждены рожать в бомбоубежищах без лекарств и оборудования. Примерно 80 000 украинских женщин будут рожать в ближайшие три месяца. Матери и дети целыми днями находятся на границах, а некоторые семьи часами находятся в холодных зимних условиях без крова.

Присоединяйтесь ко мне в поддержке @savethechildren Ukraine Crisis Relief Fund, чтобы предоставить детям и семьям немедленную помощь, такую как еда, вода, гигиенические наборы, психосоциальная поддержка и денежная помощь. Пожалуйста, используйте ссылку в моей шапке профиля, чтобы сделать пожертвование сегодня. Вместе мы должны защитить детей и семьи в кризисной ситуации", - написала Голди в своем Instagram.

Читайте также: