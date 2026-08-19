Голливудская огородница Памела Андерсон показала урожай со своих грядок

Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

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59-летняя Памела Андерсон продолжает осваивать жизнь вдали от голливудского гламура и все больше времени уделяет садоводству. Актриса показала подписчикам своего Instagram результаты своих трудов и похвасталась овощами и ягодами, которые вырастила на собственном огороде.

На опубликованных кадрах звезда продемонстрировала две корзины с урожаем. В одной из них собраны картофель, свекла, сладкий перец, синий картофель и продолговатые баклажаны. Во второй корзине оказались свежая морковь и клубника.

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Урожай Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Судя по всему, Андерсон предпочитает выращивать разнообразные культуры и не ограничивается привычными овощами. Особое внимание привлекает синий картофель — необычный сорт заметно выделяется среди остальных плодов.

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Урожай Памела Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

Актриса уже не раз рассказывала о своей любви к садоводству. Выращивание собственных овощей и ягод стало для нее частью более спокойного образа жизни, который она ведет за пределами привычной светской суеты.

Теперь Андерсон может похвастаться не только успешной карьерой в кино, но и вполне внушительным домашним урожаем. А судя по количеству овощей в корзинах, работы на ее огороде было немало.

Напомним, Памела Андерсон отказалась от постоянной светской суеты и переехала в дом своей бабушки в небольшом канадском городе Лейдисмит, где предпочитает проводить время вдали от внимания публики. На территории участка актриса обустроила собственный экологичный огород и сад .

Розы из сада Памелы Андерсон / © Instagram Памелы Андерсон

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