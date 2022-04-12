Голливудский актер Кевин Бейкон спел на благотворительном концерте, чтобы собрать деньги для Украины

Голливудский актер Кевин Бейкон спел на благотворительном концерте, чтобы собрать деньги для Украины

Люди со всего мира поддерживают нашу страну. Активную поддержку также оказывают и знаменитости.

63-летний американский актер Кевин Бейкон, прославившийся благодаря ролям в фильмах "Аполлон 13" и "Невидимка", вместе со своим 72-летним братом Майклом выступили в Вашингтоне, чтобы собрать деньги на помощь Украине.

Кевин Бейкон / Getty Images

Группы актера и его брата называется The Bacon Brothers. Они исполняли песни в пивном заведении "Дача" на открытом воздухе.

Кевин Бейкон / Getty Images

Кевин Бейкон / Getty Images

Как сообщает издание The Washington Post, мероприятие было организовано эмигрантами из России - совладельцами "Дачи" Дмитрием Чекалдиновым и Ильей Альтеру. На родине оба мужчин столкнулись с дискриминацией - Чекалдин принадлежит к ЛГБТ-сообществу, а Альтер - еврей. Они собирают деньги для различных фондов, помогающих Украине, в первую очередь ЮНИСЕФ, и планируют продолжать делать это до окончания войны.

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