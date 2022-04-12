Голливудский актер Кевин Бейкон спел на благотворительном концерте, чтобы собрать деньги для Украины

Люди со всего мира поддерживают нашу страну. Активную поддержку также оказывают и знаменитости.
63-летний американский актер Кевин Бейкон, прославившийся благодаря ролям в фильмах "Аполлон 13" и "Невидимка", вместе со своим 72-летним братом Майклом выступили в Вашингтоне, чтобы собрать деньги на помощь Украине.
Группы актера и его брата называется The Bacon Brothers. Они исполняли песни в пивном заведении "Дача" на открытом воздухе.
Как сообщает издание The Washington Post, мероприятие было организовано эмигрантами из России - совладельцами "Дачи" Дмитрием Чекалдиновым и Ильей Альтеру. На родине оба мужчин столкнулись с дискриминацией - Чекалдин принадлежит к ЛГБТ-сообществу, а Альтер - еврей. Они собирают деньги для различных фондов, помогающих Украине, в первую очередь ЮНИСЕФ, и планируют продолжать делать это до окончания войны.
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