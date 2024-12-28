Голубое vs бордовое: битва платьев финалисток шоу "Холостяк-13" на церемонии

Девушки выбрали для своего появления на финальной церемонии наряды от украинских дизайнеров.

Вчера, 28 декабря, состоялся долгожданный финал романтического реалити-шоу "Холостяк-13". Финальная церемония прошла в сказочной атмосфере на территории историко-культурного комплекса "Замок Радомысль".

Предлагаем рассмотреть образы финалисток, у которых они появились на последней церемонии проекта.

Волонтер Инна Белень, которая стала победительницей шоу, предстала перед Александром Тереном в приталеном нежно-голубом платье-бюстье с пайетками и высоким разрезом сбоку от украинского бренда Gasanova.

Инна Белень/Скрин видео

Лук она дополнила серой длинной накидкой и белыми босоножками на высоких платформах и каблуках. У девушки была элегантная прическа с пучком, украшенная серым цветочным аксессуаром, нежный макияж и круглые серьги с камнями в ушах.

Инна Белень/Скрин видео

Инна Белень/Скрин видео

Эзотерик Анастасия Юзьвак предстала на церемонии в бордовом платье с пайетками свободного кроя с прорезями для рук, на которых были красные перчатки вишневого оттенка. Этот наряд из последней коллекции украинского бренда COAT by Katya Silchenko.

Анастасия Юзьвак/Скрин видео

Гармоничным дополнением к аутфиту девушки стала прическа с кудрями и украшением в виде растения терна, яркий макияж с ягодной помадой и лаконичные серьги-гвоздики.

Анастасия Юзьвак/Скрин видео

Анастасия Юзьвак/Скрин видео

Инна и Анастасия

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