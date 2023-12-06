"Голые" и с высокими разрезами: самые откровенные наряды звезд на красной дорожке British Fashion Awards

Уже традиционно на красной дорожке мероприятия в Королевском Альберт-холле собрались знаменитые представители мира шоу-бизнеса, моды и кино. Но также многие гости мероприятия не смогли устоять перед трендом последних нескольких лет - прозрачными и голыми нарядами. Поэтому предлагаем взглянуть на некоторые смелые луки с красной дорожки.

FKA Twigs

Певица появилась на мероприятии в платье-сетке от Valentino из коллекции весна-лето 2024 и украшениях Shaun Leane.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Эбби Клэнси

Модель нижнего белья продемонстрировала черный комплект от Yuhan Wang из кружева. Ее наряд из коллекции весна-лето 2024.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Барбара Палвин

Известная венгерская топ-модель и звезда Victoria's выбрала вязаное платье от Self-Portrait. У наряда была длинная юбка и прозрачный верх.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Уоллис Дэй

Британская актриса и модель сочетала черную шелковую юбку с топом, украшенным шипами, который полностью демонстрировал ее живот.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Лила Мосс

Дочь супермодели 90-х Кейт Мосс надела серое полупрозрачное платье от Nensi Dojaka.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Леоми Андерсон

Британская модель отдала предпочтение бежевому платью с зеркальными деталями от Julien MacDonald.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Амелия Грэй

Американская модель и телеведущая вышла на красную дорожку в красном платье с очень откровенными вырезами, которые полностью открывали ее ноги. Платье девушки было от бренда Self-Portrait.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Ким Хницдо

Немецкая модель пришла в платье с провокационным рисунком в виде нижнего белья от Diesel.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Джордан Данн

Модель выбрала платье с заниженной талией от Thaihuy, которое дополнял высокий головной убор.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

Мона Тугор

Супермодель надела на красную дорожку обтягивающее белое платье от Alaïa и баской на бедрах.

British Fashion Awards 2023 / Фото: Associated Press

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