"Голые" и с высокими разрезами: самые откровенные наряды звезд на красной дорожке British Fashion Awards

В Лондоне состоялась грандиозная ежегодная церемония вручения фэшн-премии.
Уже традиционно на красной дорожке мероприятия в Королевском Альберт-холле собрались знаменитые представители мира шоу-бизнеса, моды и кино. Но также многие гости мероприятия не смогли устоять перед трендом последних нескольких лет - прозрачными и голыми нарядами. Поэтому предлагаем взглянуть на некоторые смелые луки с красной дорожки.
FKA Twigs
Певица появилась на мероприятии в платье-сетке от Valentino из коллекции весна-лето 2024 и украшениях Shaun Leane.
Эбби Клэнси
Модель нижнего белья продемонстрировала черный комплект от Yuhan Wang из кружева. Ее наряд из коллекции весна-лето 2024.
Барбара Палвин
Известная венгерская топ-модель и звезда Victoria's выбрала вязаное платье от Self-Portrait. У наряда была длинная юбка и прозрачный верх.
Уоллис Дэй
Британская актриса и модель сочетала черную шелковую юбку с топом, украшенным шипами, который полностью демонстрировал ее живот.
Лила Мосс
Дочь супермодели 90-х Кейт Мосс надела серое полупрозрачное платье от Nensi Dojaka.
Леоми Андерсон
Британская модель отдала предпочтение бежевому платью с зеркальными деталями от Julien MacDonald.
Амелия Грэй
Американская модель и телеведущая вышла на красную дорожку в красном платье с очень откровенными вырезами, которые полностью открывали ее ноги. Платье девушки было от бренда Self-Portrait.
Ким Хницдо
Немецкая модель пришла в платье с провокационным рисунком в виде нижнего белья от Diesel.
Джордан Данн
Модель выбрала платье с заниженной талией от Thaihuy, которое дополнял высокий головной убор.
Мона Тугор
Супермодель надела на красную дорожку обтягивающее белое платье от Alaïa и баской на бедрах.
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