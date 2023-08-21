"Голые платья" фотосессии без белья и темные волосы: какой была Ким Кэттролл до "Секса в большом городе"

Больше всего она известна по роли Саманты Джонс, которая принесла ей множество наград.

21 августа актрисе Ким Кэттролл - звезде культового сериала "Секс в большом городе" - исполнилось 66 лет. В этом проекте она сыграла роль Саманты Джонс - эффектной, сексуальной и красивой женщины. Роль стала настолько культовой, что многие фразы актрисы разбирают на цитаты и вспоминают спустя 25 лет после завершения сериала.

Благодаря "Сексу в большом городе" Ким получила международное признание, но до того, как началась эта ее работа, она уже была довольно успешной актрисой, хотя и не столь известной. Также Ким снималась в различных фотосессиях, иногда довольно смелых.

Ниже мы собрали несколько ярких и эффектных ее фотографий молодости, которые вы точно ранее не видели.

Ким Кэттролл, 1987 год / Фото: Getty Images

Ким Кэттролл, 1987 год / Фото: Getty Images

Ким Кэттролл, 1987 год / Фото: Getty Images

Ким Кэттролл, 1984 год / Фото: Getty Images

Ким Кэттролл, 1993 год / Фото: Getty Images

Ким Кэттролл, 1992 год / Фото: Getty Images

Ким Кэттролл, 1982 год / Фото: Getty Images

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